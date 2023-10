Nos voyages au Portugal

Restons sous le soleil du Portugal avec un petit tour en images de nos escapades dans ce pays si chaleureux, plein de charme, de vie, de couleurs… Un pays qui plus est très abordable donc parfait pour un voyage en famille. Je viens de finir de lire Train de nuit pour Lisbonne de Pascal Mercier et cette lecture m’a replongée dans l’ambiance lisboète. Un beau roman que je vous recommande.

Au Portugal, nous étions d’abord partis pour notre « voyage de fiançailles » (tout se fête !), puis nous y sommes retournés quand j’étais enceinte de Ticoeur et finalement, nous y avons passé les vacances d’été l’an dernier avec les enfants. Conclusion ? C’est toujours top ! Et nous y retournerons c’est certain.

Voici une balade en images :

A Lisbonne pour marcher des heures à la découverte des plus beaux points de vues sur la Capitale…

A Sintra, pour visiter de sublimes palais dont la très atypique Quinta da Regaleira avec son architecture et ses jardins fantaisistes.

A Cascais, pour prendre l’air le soir au bord de la mer…

Dans la petite ville de Porto le temps d’un week-end ou une semaine pour découvrir les villages des environs…



A la découverte de l’Algarve, de ses plages sauvages et de ses falaises…

Et pourquoi pas, choisir comme nous, de sillonner cette région en combi VW avec les enfants ?

Quand partir au Portugal ? Nous y avons séjourné à Pâques, en mai et en août. Nous y avons toujours eu un grand ciel bleu (bon, ok, nous sommes super chanceux !!). En août, dans l’Algarve j’avais peur qu’il fasse trop chaud pour les enfants mais en longeant l’océan sur la côte ouest, nous avons trouvé qu’il faisait bon. En plus, la mer est plutôt fraîche. En tout cas, sur meteovista.fr, vous pouvez voir qu’en ce moment le soleil est au rendez-vous !

Et vous ? Amoureux du Portugal ?